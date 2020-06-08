В Парголово неизвестные избили 10-летнего мальчика

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:22:15+03:00

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Петербургское управление Следственного комитета России начало проверку по информации об избиении неизвестными 10-летнего мальчика. По словам матери ребенка, все произошло 7 июня в поселке Парголово Выборгского района.

- Около 21:00 в полицию поступило заявление от гражданки 1988 года рождения о том, что на детской площадке ее 10-летнего сына избили неизвестные, предположительно несовершеннолетние, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшего ребенка в состоянии средней тяжести увезли в больницу на машине скорой помощи, а полицейские принялись искать нападавших. Утром 8 июня к делу подключился и Следственный комитет.

Пока по факту произошедшего проводится проверка, если все подтвердится, то будет принято процессуальное решение, то есть возбуждать уголовное дело, или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU