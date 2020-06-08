8 Июнь 2020 2020-06-08T10:55:21+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 8 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 8 июня 2020 года составило 326 человек. Это стали известно после публикации общероссийским Оперштабом свежей статистики за минувшие сутки.

- По состоянию на 10:35 8 июня общее количество зараженных коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге составило 18 835 человек, - сообщает информационный центр Оперативного штаба.

Из этого числа 7915 горожан выздоровели (+156 за сутки). Количество подтвержденных смертельных исходов увеличилось на 15. Всего в городе умерли от коронавируса 392 пациента.

На данный момент в активной фазе болезни остаются 10 528 человек. Честь из них - в стационарах, а пациенты с легкой формой COVID-19 - на домашнем лечении.

За минувшие сутки на коронавирус обследованы 12 175 человек. С признаками ОРВИ, под медицинским наблюдением находятся 4368 человек. Из них 226 - в обсерваторе в пансионатах "Заря" и "Балтиец" в Репино, 845 - на самоизоляции, 3297 человек числятся как контактные.

ИСТОЧНИК KP.RU