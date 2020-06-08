Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 8 июня 2020 года

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:47:22+03:00

Еще 50 человек заразились коронавирусом в Ленинградской области на 8 июня 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Ленинградской области на 8 июня 2020 года

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За сутки обновилась статистика по коронавирусу в Ленинградской области. Последние новости на 8 июня 2020 года - еще у 50 человек был обнаружен COVID-19. На данный момент в области болеют 999 человек. Всего с начала эпидемии коронавирус был выявлен у 3238 местных жителей.

- На 8 июня 2020 года в Ленобласти коронавирус выявлен у 50 человек. Так, за все время пандемии болезнь была выявлена у 3238 жителей области, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Также за последние сутки после болезни были выписаны 67 человек. За все время пандемии в Ленинградской области поправились уже 2221 пациент. Надо отметить, что каждый день число выздоровевших в области больше зараженных.

Новых летальных случаев за последние сутки выявлено не было. Всего за эпидемию от коронавирусой инфекции в области скончались 18 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU