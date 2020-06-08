8 Июнь 2020 2020-06-08T11:06:21+03:00

Еще 15 человек умерли в Петербурге от коронавируса на 8 июня 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали все последние новости о числе умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 8 июня 2020 года

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За последние сутки в России подтверждено еще 112 летальных случаев от COVID-19. Из них число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 8 июня 2020 года составило 15 человек. Все смерти произошли в начале-середине мая.

- За последние сутки в Петербурге были подтверждены еще 15 смертей от коронавирусной инфекции. С начала пандемии число умерших уже составляет 392 человек, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Помимо печальных новостей, в Петербурге есть и хорошие. За сутки полностью выздоровели еще 156 пациентов. Всего с начала пандемии болезнь побороли уже 7915 человек.

Также у 326 петербуржцев снова выявлено заболевание. За все время это число достигло уже 18835 человек. На данный момент с инфекцией борются 10528 жителей Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU