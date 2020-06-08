2020-06-08T11:21:49+03:00
Происшествия

Девятилетнюю девочку два года насиловал любовник бабушки на даче в Ленинградской области

Полиция возбудила уголовное дело за сексуальное преступление над ребенком
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина два года насиловал внучку своей сожительницы в ЛенобластиМужчина два года насиловал внучку своей сожительницы в ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО
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В Ленинградской области полиция задержала 48-летнего жителя Всеволожского района. Мужчина обвиняется в том, что на протяжении двух лет насиловал внучку своей сожительницы. В воскресенье, 7 июня 2020 года, после заявления от матери девочки, правоохранители арестовали подозреваемого.

- По словам 29-летней матери девятилетней девочки, с 2018 года до 5 июня 2020 года безработный мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Женщина пояснила, что все происходило в дачном доме мужчины в садоводстве «Васкелово Телевидение». По всей видимости, когда девочку отправляли на выходные к бабушке.

Тем же вечером, после заявления мужчина был задержан. Известно, что он нигде не работает. На данный момент возбуждено уголовное дело. Полиция продолжает расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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