Девятилетнюю девочку два года насиловал любовник бабушки на даче в Ленинградской области
В Ленинградской области полиция задержала 48-летнего жителя Всеволожского района. Мужчина обвиняется в том, что на протяжении двух лет насиловал внучку своей сожительницы. В воскресенье, 7 июня 2020 года, после заявления от матери девочки, правоохранители арестовали подозреваемого.
- По словам 29-летней матери девятилетней девочки, с 2018 года до 5 июня 2020 года безработный мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Женщина пояснила, что все происходило в дачном доме мужчины в садоводстве «Васкелово Телевидение». По всей видимости, когда девочку отправляли на выходные к бабушке.
Тем же вечером, после заявления мужчина был задержан. Известно, что он нигде не работает. На данный момент возбуждено уголовное дело. Полиция продолжает расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU