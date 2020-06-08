С 8 июня Карелия снимает все КПП на въезде в республику

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:33:02+03:00

КПП на въезде в Карелию сняты, но съездить в Рускеалу не выедет. Фото: vk.com/id419407976

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С 8 июня на въезде в Карелию не останется ни одного контрольно-пропускного пункта. Распоряжение убрать их дал глава республики Артур Парфенчиков. Он заявил, что свои задачи КПП выполнили и больше не нужны.

- КПП, в том числе позволили нам контролировать потоки въезжающих в период майских праздников. Сейчас, когда мы возобновили работу практически всех отраслей экономики, запустили работу общественного и железнодорожного транспорта и авиасообщения, контроль въезда на территорию республики по автомобильным трассам утратил свою эффективность, - заявил Артур Парфенчиков на своей странице ВКонтакте.

При этом снятие патрулей на границах республики не должно вводить туристов в заблуждение. Режим, по которому все приезжие должны отбывать двухнедельную самоизоляцию сохраняется. То есть пока съездить на денек в Рускеалу у петербуржцев и жителей Ленобласти не получится. И в гости - тоже.

Для самих жителей Карелии внутри республики сохранен масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU