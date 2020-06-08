2020-06-08T12:02:07+03:00
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На видео попало спасение нерпы, заплывшей в Неву

Специалисты на лодке подплыли к тюленю и сняли с него веревку, в которой тот запутался [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Нерпу спасли в Неве в центре ПетербургаНерпу спасли в Неве в центре ПетербургаФото: принтскрин видео.
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В Санкт-Петербурге благодаря близкому расположению Ладожского озера и Балтийского моря, нередко можно встретить тюленя или нерпу. Так, очередное спасение морского животного в водах Невы попало на видео. Об этом случае еще 1 июня 2020 года рассказал петербургский биолог Павел Глазков.

- В Неве увидели нерпу, рядом с ней прошел буксир. К животному направилась лодка спасателей, - рассказал Глазков.

Весь процесс автор канала «Каждой твари по паре» снимал на видео. Оказалось, что нерпа запуталась в веревку, что могло ей стоить жизни. Спасатели подплыли вплотную к нерпе и специальным гарпуном зацепили кусок веревки, в которую запуталось животное.

Оказалось, что на тюлене была не просто веревка, а с привязанной канистрой из-под машинного масла.

- Бывает и такое. Главное, что все живы. Любите и берегите природу, - обратился к петербуржцам биолог.

Нерпу спасли в центре Санкт-Петербурга .

ИСТОЧНИК KP.RU

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