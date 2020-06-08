2020-06-08T12:03:06+03:00
Происшествия

3-летняя девочка выпала из окна, пока родители отдыхали на даче

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии
Петр КИБЕР
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Девочка выпала из окна второго этажа, опершись на москитную сетку.Девочка выпала из окна второго этажа, опершись на москитную сетку.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Полиция и следователи СК России по Ленобласти выясняют обстоятельства ЧП, в результате которого 3-летняя девочка оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Причиной стало падение с высоты. Все произошло в минувшие выходные в поселке Медное озеро Всеволожского района.

- Установлено, что вечером 6 июня ребенок, опершись на москитную сетку, выпал из окна второго этажа частного дома, - сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Со слов отца пострадавшей девочки, его жена с двумя маленькими детьми отдыхала на даче у родственников. У женщины на руках был годовалый мальчик и она не уследила за старшей дочкой, которая сама поднялась наверх и выпала в окно.

Ребенка заметили уже лежащей на траве и срочно вызвали скорую. У девочки диагностировали множественные черепно-мозговые травмы. Ее состояние тяжелое.

Следователи уже начали проверку. Отвечать за ЧП придется родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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