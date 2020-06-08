2020-06-08T12:27:58+03:00
Происшествия

Пассажиры избили таксиста из-за спора по бесконтактной оплате

Мужчина очнулся только в реанимации
Петр КИБЕР
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В Петербурге пассажиры избили таксиста.В Петербурге пассажиры избили таксиста.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Петербургские полицейские ищут двоих пассажиров такси, которые из-за спора по оплате отправили таксиста в реанимацию. Сильно избитый водитель очнулся только в больнице, куда его привезли после поездки в Новое Горелово.

- 07 июня в полицию Кировского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что по адресу: проспект Народного Ополчения дом 147 корпус 2 лежит человек, - сообщает пресс-служба Главка.

Приехавшие на вызов полицейские услышали, что пострадавшего уже увезла скорая. Позднее из больницы поступило сообщение, что около часа ночи к ним поступил 25-летний мужчина в тяжелом состоянии.

В беседе с полицейскими таксист пояснил, что взял пассажиров – молодых мужчину и женщину – на улице Современников в Новом Горелово. Однако по пути возник конфликт из-за бесконтактной оплаты проезда. После этого водитель получил сильный удар и больше ничего помнит.

Сейчас мужчину и его спутницу ищет полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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