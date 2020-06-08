Компанию, устроившую шашлыки на Вечном огне в Кронштадте, отправили под суд

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:41:43+03:00

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В Санкт-Петербурге в понедельник, 8 июня 2020 года, завершилось расследование в отношении мужчины и двух девушек, которые устроили шашлыки на Вечном огне в Кронштадте. Компания устроила отдых над Братской могилой рабочих и матросов. За это им грозит наказание за надругательство над надмогильным сооружением.

- Ночью 24 мая 2020 года, находясь у памятника «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов», расположенного на Якорной площади в городе Кронштадте, компания из мужчины и двух девушек, грубо нарушая общественный порядок, осквернили память погибших в исторических событиях, а также посвященный этой памяти объект культурного наследия, используя его для приготовления пищи, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

После произошедшего всех троих удалось оперативно найти благодаря камерам видеонаблюдения. На данный момент следствие собрало доказательную базу и направило материалы дела в суд. Участникам барбекю грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU