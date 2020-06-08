Комитет здравоохранения раскрыл подробности о 15 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:49:11+03:00

В Петербурге рассказали о новых 15 смертях от короанвируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Комиссии по анализу летальных исходов за последние сутки подтвердила еще 15 новых смертельных случаев от коронавируса в Санкт-Петербурге. Так, на 8 июня 2020 года число скончавшихся от инфекции достигает уже 392 человек. Среди последних смертей в статистике больше мужчин, чем женщин.

- 8 июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 15 новых случаев смертей от новой коронавирусной инфекции на основе медицинских свидетельств о смерти. Больные скончались в мае-июне 2020 года, - рассказали в комитете по здравоохранению.

Седи умерших – 11 мужчин в возрасте от 38 до 93 лет, и четыре женщины в возрасте от 40 до 81 года.

Как и в предыдущие разы, все умершие страдали различными хроническими болезнями, среди которых – атеросклероз, туберкулез, онкологическое заболевание.

На 8 июня в Петербурге за все время пандемии коронавирусом заразились 18835 человек, из них 7915 уже выздоровели. На данный момент с болезнью борются 10528 петербуржцев.

ИСТОЧНИК KP.RU