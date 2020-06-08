Жестокое изнасилование с попыткой убийства 28-летней давности раскрыли в Ленинградской области

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:02:35+03:00

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В Лодейном Поле Ленинградской области следственный комитет в понедельник, 8 июня 2020 года, задержал 46-летнего местного жителя, который подозревается в особо тяжких преступлениях в отношении двух подростков, которые произошли 28 лет назад. Несмотря на то, что дело изначально «заглохло», сейчас правоохранители смогли найти виновника.

- В морозную новогоднюю ночь 1992 года 17-летний подозреваемый, находясь на дискотеке в городе Лодейное Поле Ленинградской области, встретил знакомую компанию. Там у него возник конфликт с одним из ребят из-за симпатии к одной девушке. Обоим было по 16 лет, - рассказали в следственном комитете Ленобласти.

Дождавшись, когда парочка покинет дискотеку, подозреваемый догнал их и ударил парня по голове, так, что тот потерял сознание. Однако парень решил, что соперник умер. Тогда он жестоко избил девушку, а когда та отключилась, изнасиловал ее и бросил обе жертвы в снегу.

Благо, парочку нашли и вызвали им скорую. На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела об изнасиловании и покушении на убийство. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU