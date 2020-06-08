2020-06-08T13:09:34+03:00
Общество

Трассу ночного автобуса-дублера метро продлили на весь Фрунзенский радиус

Теперь маршрут 5М будет ходить до метро «Дунайская»
Петр КИБЕР
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Автобус 5М продлят от "Международной" до "Дунайской".Автобус 5М продлят от "Международной" до "Дунайской".Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Петербургское государственное предприятие «Организатор перевозок» услышало жалобы горожан и оперативно подправило маршрут автобуса 5М, который в числе остальных дублеров линий метро начнет ходить уже с вечера 8 июня. Теперь трасса идут вдоль почти всего Фрунзенского радиуса.

- С 8 июня маршрут автобуса № 5М продлен до станции метро «Дунайская» (автостанция «Малая Балканская»), - сообщает пресс-служба «Организатора перевозок».

Напомним, что ранее путь автобуса заканчивался у станции метро «Международная». То есть весь Фрунзенский радиус оставался без охвата. Теперь ситуация исправлена, правда, без учета «Шушар», которые не пользовались популярностью.

А вот жителям Приморского района не повезло. Маршрут 3М так и не будет продлен до станции «Беговая». Он ходит от «Рыбацкого» лишь до Наличной улицы – метро «Приморская».

Напомним, что 5 июня было объявлено о запуске вечерне-ночных автобусов, которые будут компенсировать раннее закрытие метро и курсировать ежедневно с 22:00 до 1:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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