Массовая драка из-за замечания произошла ночью в Санкт-Петербурге

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:42:09+03:00

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В Санкт-Петербурге в ночь на понедельник, 8 июня 2020 года, произошла жесткая массовая драка. Полиция задержала четверых участников потасовки. Еще двое оказались в больницы. Причиной всему стало одно неосторожное замечание.

- В ночь на 8 июня в полицию Петродворцового района поступило сообщение о драке на Нагорной улице в городе Ломоносов. На место происшествия оперативно прибыли наряды полиции. В результате конфликт был пресечен, - рассказали в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Четверо участников оказались гражданами одной из стран ближнего зарубежья. Всем было от 19 до 28 лет. Двое, попавшие в больницу, 27 и 37 лет. У них диагностировали множество травм.

Как оказалось, драка началась из-за опрометчивого замечания, которое одна компания подвыпивших прохожих сделала другой компании молодежи. Сейчас полиция разбирается в пьяной потасовке.

ИСТОЧНИК KP.RU