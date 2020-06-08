2020-06-08T13:42:09+03:00
Происшествия

Массовая драка из-за замечания произошла ночью в Санкт-Петербурге

Пьяные компании схлестнулись из-за одного опрометчивого слова
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Ломоносове полиция пресекла «пьяный» групповой конфликтВ Ломоносове полиция пресекла «пьяный» групповой конфликтФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге в ночь на понедельник, 8 июня 2020 года, произошла жесткая массовая драка. Полиция задержала четверых участников потасовки. Еще двое оказались в больницы. Причиной всему стало одно неосторожное замечание.

- В ночь на 8 июня в полицию Петродворцового района поступило сообщение о драке на Нагорной улице в городе Ломоносов. На место происшествия оперативно прибыли наряды полиции. В результате конфликт был пресечен, - рассказали в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Четверо участников оказались гражданами одной из стран ближнего зарубежья. Всем было от 19 до 28 лет. Двое, попавшие в больницу, 27 и 37 лет. У них диагностировали множество травм.

Как оказалось, драка началась из-за опрометчивого замечания, которое одна компания подвыпивших прохожих сделала другой компании молодежи. Сейчас полиция разбирается в пьяной потасовке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
КАД встал в гигантскую пробку в Санкт-Петербурге днем 8 июня
Массовая драка из-за замечания произошла ночью в Санкт-Петербурге
Трассу ночного автобуса-дублера метро продлили на весь Фрунзенский радиус
Жестокое изнасилование с попыткой убийства 28-летней давности раскрыли в Ленинградской области
Комитет здравоохранения раскрыл подробности о 15 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге
Компанию, устроившую шашлыки на Вечном огне в Кронштадте, отправили под суд
Пассажиры избили таксиста из-за спора по бесконтактной оплате
3-летняя девочка выпала из окна, пока родители отдыхали на даче
На видео попало спасение нерпы, заплывшей в Неву
С 8 июня Карелия снимает все КПП на въезде в республику
Девятилетнюю девочку два года насиловал любовник бабушки на даче в Ленинградской области
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 8 июня 2020 года составило 15 человек