КАД встал в гигантскую пробку в Санкт-Петербурге днем 8 июня

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:01:29+03:00

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В Санкт-Петербурге днем в понедельник, 8 июня 2020 года, автомобилисты встали в две большие пробки. Одна из них образовалась на Кольцевой автодороге, вторая на Приморском проспекте. Обе оказались рекордно длинными для этого времени суток.

- В 13:39 часов 8 июня в Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Автомобили встали на внутренней стороне КАД от Горского шоссе до проспекта Энгельса, - говорится в данных сервиса «Яндекс».

По оценкам сервиса, затор растянулся на 14,1 километров. Одной из причин пробки стали ремонтные работы, которые проводятся на кольцевой дороге.

Еще одна серьезная пробка образовалась также на севере Петербурга. отмечается, что в 12:00 часов неожиданно плотное движение наблюдалось на Приморском проспекте в сторону центра города. Пробка образовалась в 9 баллов. Обычно в это время движение по проспекту оценивается всего в 1 балл.

ИСТОЧНИК KP.RU