2020-06-08T14:01:29+03:00
Общество

КАД встал в гигантскую пробку в Санкт-Петербурге днем 8 июня

Затор растянулся больше, чем на 14 километров
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
КАД и Приморский проспект встали в большие пробки 8 июняКАД и Приморский проспект встали в большие пробки 8 июняФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге днем в понедельник, 8 июня 2020 года, автомобилисты встали в две большие пробки. Одна из них образовалась на Кольцевой автодороге, вторая на Приморском проспекте. Обе оказались рекордно длинными для этого времени суток.

- В 13:39 часов 8 июня в Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Автомобили встали на внутренней стороне КАД от Горского шоссе до проспекта Энгельса, - говорится в данных сервиса «Яндекс».

По оценкам сервиса, затор растянулся на 14,1 километров. Одной из причин пробки стали ремонтные работы, которые проводятся на кольцевой дороге.

Еще одна серьезная пробка образовалась также на севере Петербурга. отмечается, что в 12:00 часов неожиданно плотное движение наблюдалось на Приморском проспекте в сторону центра города. Пробка образовалась в 9 баллов. Обычно в это время движение по проспекту оценивается всего в 1 балл.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
КАД встал в гигантскую пробку в Санкт-Петербурге днем 8 июня
Массовая драка из-за замечания произошла ночью в Санкт-Петербурге
Трассу ночного автобуса-дублера метро продлили на весь Фрунзенский радиус
Жестокое изнасилование с попыткой убийства 28-летней давности раскрыли в Ленинградской области
Комитет здравоохранения раскрыл подробности о 15 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге
Компанию, устроившую шашлыки на Вечном огне в Кронштадте, отправили под суд
Пассажиры избили таксиста из-за спора по бесконтактной оплате
3-летняя девочка выпала из окна, пока родители отдыхали на даче
На видео попало спасение нерпы, заплывшей в Неву
С 8 июня Карелия снимает все КПП на въезде в республику
Девятилетнюю девочку два года насиловал любовник бабушки на даче в Ленинградской области
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 8 июня 2020 года составило 15 человек