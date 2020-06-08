Электрик украл 10 тысяч долларов у пенсионерки из Сестрорецка

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:26:35+03:00

Мужчина по вызову пришел к пожилой женщине и не устоял перед соблазном

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До шести лет тюрьмы может получить электрик, которого подозревают в краже крупной суммы денег у пенсионерки из Сестрорецка. В полицию пожаловалась ее внучка, которой бабушка рассказала о пропаже 10 тысяч долларов после визита незнакомца.

- В полицию Курортного района поступило заявление от женщины, которая сообщила, что 3 июня в дневное время к ее 75-летней бабушке, пенсионерке, приходил электрик по поданной ранее заявке. После его ухода хозяйка обнаружила отсутствие денежных средств, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам потерпевшей, она хотела поменять электропроводку в доме и вызвала мастера. На следующий день к ней пришел мужчина по имени Константин. Он выполнил работу и ушел. Позднее пенсионерка заподозрила неладное и попросила внучку проверить все ил в порядке. Та заглянула в шкаф и нашла пустой конверт, в котором лежали доллары.

А вскоре после заявление был задержан и 45-летний подозреваемый, работающий электриком. Похищенное у него частично изъято. Уголовно дело заведено по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU