2020-06-08T14:33:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Лекарства от коронавируса на 50 миллионов рублей закупит Ленинградская область

Курс терапии на одного тяжело больного стоит 160 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВА
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50 миллионов рублей потратят на покупку лекарств от коронавируса в Ленинградской области50 миллионов рублей потратят на покупку лекарств от коронавируса в Ленинградской областиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Комитет здравоохранения Ленинградской области собирается закупить препараты для лечения новой коронавирусной инфекции. По данным администрации региона от понедельника, 8 июня 2020 года, на это планируется потратить 50 миллионов рублей. Средства будут выделены за счет перераспределения бюджета комитета.

- Ситуация с коронавирусом в регионе не позволяет расслабиться: отмечается явное разделение на бессимптомное течение болезни и тяжелое, которое требует серьезной медицинской помощи. Однако медики региона держат ситуацию под контролем, новые препараты позволят сократить срок лечения заболевания, - отметил губернатор Александр Дрозденко.

Курс основной лекарственной терапии больным коронавирусом в тяжелом состоянии обходится в 160 тысяч рублей. На сегодня в стационарах области находится 1451 пациент, из них 1003 с внебольничной пневмонией и 448 с подтвержденным COVID-19. Также 133 пациента проходят лечение в Петербурге. На аппаратах искусственной вентиляции легких находится 60 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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