49 нелегальных торговцев выгнали с улиц Санкт-Петербурга

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:43:55+03:00

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Хорошая погода и летний фруктово-овощной сезон привели к массовому появлению на улицах Петербурга различных лоточников. И далеко не все они работают легально. Так, за последние дни инспекторы Комитета по контролю за имуществом (ККИ) нашли 49 нарушителей.

- В ходе проведенных рейдов факты продажи товаров в неустановленных местах были выявлены в Калининском, Красногвардейском, Приморском, Невском, Кировском, Красносельском, Центральном, Адмиралтейском, Пушкинском, Фрунзенском, Московском районах. Освобождено более 50 земельных участков, - сообщает пресс-служба ККИ.

Все торговое оборудование у продавцов-нарушителей было изъято. Это лотки, столы и прилавки. Две автолавки с овощами-фруктами уехали на штрафстоянку с Комендантского проспекта. Туже же отправились прицепы с молочными продуктами и мобильный шиномонтаж. А на Выборгском шоссе был снесен 25-метровый торговый павильон.

Всего инспекторы составили 49 протоколов за нарушение правил торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU