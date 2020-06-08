День социального работника отметили в Санкт-Петербурге

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:46:26+03:00

Ежедневно более 20 тысяч представителей этой профессии оказывают помощь тем, кому нужна поддержка и забота

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В России 8 июня 2020 года отмечается День социального работника. С праздником всех представителей этой благородной профессии в понедельник поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что ежедневно более 20 тысяч работников оказывают помощь тем, кто в ней нуждается.

- Наша система социальной защиты по праву считается одной из самых передовых в стране. Созданная год назад в нашем городе служба социальных участковых признана одним из самых эффективных региональных проектов, - заявил Беглов.

По словам градоначальника, сегодня социальные услуги получают более трех миллионов петербуржцев. Среди них пенсионеры, ветераны войны и труда, инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные семьи, малообеспеченные горожане, а также все, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

- В эти трудные дни социальные работники вместе с медиками находятся на переднем крае борьбы с эпидемией. Выполняя свой служебный долг, они продолжают оказывать реальную помощь петербуржцам на дому и в социальных учреждениях, - отметил губернатор.

Также он напомнил о дополнительных выплатах тем, кто трудится «на передовой», а также поблагодарил соцработников на труд и тепло, которое они дарят людям.

ИСТОЧНИК KP.RU