Из-за 36 килограммов финского сыра водитель лесовоза может лишиться грузовика

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:36:54+03:00

За попытку контрабанды машину и сыр забрали на таможне

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Серьезными неприятностями может обернуться для водителя лесовоза попытка провезти через границу 36 килограммов финского сыра. Таможенники не только конфисковали спрятанную в кабине контрабанду, но могут отобрать и сам грузовик.

- В ходе таможенного досмотра из тайника извлечен товар - 36 кг готовой молочной продукции. По данному факту Выборгская таможня проводит административное расследование. Транспортное средство и товар изъяты, - сообщает пресс-служба Северо-Западной таможни.

Другой водитель большегруза решил провезти в Россию новенькие мобильники, но пограничники оказались внимательными и шесть «Айфонов» благополучно были найдены.

Для любителей попытать счастья в роли контрабандиста, Выборгская таможня напоминает, что по закону нарушителям грозит штраф в размере до трехкратного размера стоимости товаров, с их конфискацией или без нее. Также предусмотрена конфискация и транспортных средств, явившихся орудиями преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU