Из-за 36 килограммов финского сыра водитель лесовоза может лишиться грузовика
Серьезными неприятностями может обернуться для водителя лесовоза попытка провезти через границу 36 килограммов финского сыра. Таможенники не только конфисковали спрятанную в кабине контрабанду, но могут отобрать и сам грузовик.
- В ходе таможенного досмотра из тайника извлечен товар - 36 кг готовой молочной продукции. По данному факту Выборгская таможня проводит административное расследование. Транспортное средство и товар изъяты, - сообщает пресс-служба Северо-Западной таможни.
Другой водитель большегруза решил провезти в Россию новенькие мобильники, но пограничники оказались внимательными и шесть «Айфонов» благополучно были найдены.
Для любителей попытать счастья в роли контрабандиста, Выборгская таможня напоминает, что по закону нарушителям грозит штраф в размере до трехкратного размера стоимости товаров, с их конфискацией или без нее. Также предусмотрена конфискация и транспортных средств, явившихся орудиями преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU