2020-06-08T15:22:38+03:00
Происшествия

После смертельного ДТП с Ferrari в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело

В аварии погиб один человек, еще двое серьезно пострадали
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП в Петербурге с участим FerrariПолиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП в Петербурге с участим FerrariФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге в понедельник, 8 июня 2020 года, возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием гоночного автомобиля Ferrari Portfino. Трагедия произошла днем в воскресенье, 7 июня, на пересечении улиц Большая Пушкарская и Введенская. В результате погиб человек.

- ДТП произошло в 16:40 часов. 65-летний мужчина на Volkswagen Polo при повороте налево не уступил дорогу приближающейся со встречного направления иномарке Ferrari Portfino, за рулем которой находился 43-летний водитель, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

В результате удар оказался очень сильный. Обе машины разбиты вдребезги. Водитель Volkswagen от множества травм скончался на месте до приезда скорой помощи. Также пострадала его 33-летняя пассажирка, которая попала в больницу в тяжелом состоянии. Водителю гоночной иномарки тоже был госпитализирован.

На данный момент возбуждено дело по части 3 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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