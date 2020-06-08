Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 8 июня 2020 года: Жара «выгнала» людей на улицу

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:32:47+03:00

Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 8 июня 2020 года упал до 0,8 балла Фото: Олег ЗОЛОТО

В 27-градусный знойный день почти все петербуржцы вышли гулять

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Очень жаркий понедельник не оставил петербуржцев равнодушными и «заставил» горожан массово выйти на улицу, несмотря на то, что эпидемия коронавируса еще не закончилась. Так, индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 8 июня 2020 года в 15:00 часов составил всего 0,8 балла.

- Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 15:10 составил 0,8 балла — это значит, что на улице очень много людей, - говорится в отчете сервиса «Яндекс».

Днем отметка термометра достигла в Петербурге до 27 градусов тепла. Отмечается, что это на 10 градусов выше климатической нормы. Не удивительно, что петербуржцы вышли подышать свежим воздухом и спрятаться от жары в тени деревьев.

Так, по итогам воскресенья, 7 июня, уровень самоизоляции составил всего 2,6 балла. В прошлое воскресенье местный индекс составлял 2,9 балла. За неделю показатель упал на 0,3 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU