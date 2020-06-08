Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 8 июня 2020 года: Жара «выгнала» людей на улицу
Очень жаркий понедельник не оставил петербуржцев равнодушными и «заставил» горожан массово выйти на улицу, несмотря на то, что эпидемия коронавируса еще не закончилась. Так, индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 8 июня 2020 года в 15:00 часов составил всего 0,8 балла.
- Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 15:10 составил 0,8 балла — это значит, что на улице очень много людей, - говорится в отчете сервиса «Яндекс».
Днем отметка термометра достигла в Петербурге до 27 градусов тепла. Отмечается, что это на 10 градусов выше климатической нормы. Не удивительно, что петербуржцы вышли подышать свежим воздухом и спрятаться от жары в тени деревьев.
Так, по итогам воскресенья, 7 июня, уровень самоизоляции составил всего 2,6 балла. В прошлое воскресенье местный индекс составлял 2,9 балла. За неделю показатель упал на 0,3 балла.
ИСТОЧНИК KP.RU