Новые случаи коронавируса обнаружены в 26 населенных пунктах Ленинградской области на 8 июня 2020 года
За последние сутки число зараженных коронавирусом в Ленинградской области увеличилось на 50 человек. В понедельник, 8 июня 2020 года, администрация региона рассказала, что новые заболевшие были выявлены в 26 населенных пунктах. Больше всего «досталось» Гатчинскому району.
- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 50 новых случаях заболевания коронавирусом, выявленных в 26 населенных пунктах 8 районов региона, - рассказали в администрации.
Новые случаи коронавируса выявлены:
- Беседа, Большая Вруда (Волосовский район);
- Выборг, Светогорск, поселок Сосновый бор, Цвелодубово (Выборгский район);
- Гатчина, Виркино, Вырица, Коммунар, Елизаветино, Новый Учхоз, Новый Свет, Куровицы, Сяськелево, Тяглино (Гатчинский район);
- Кириши;
- Сосново, Кузнечное, Солнечное, Мичуринское (Приозерский район);
- Сланцы, Загривье (Сланцевский район);
- Тихвин, Пашозеро (Тихвинский район);
- Федоровское (Тосненский район).
С начала эпидемии коронавирус подтвердился у 3238 жителей Ленобласти. Из них 2221 выздоровели и 18 скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU