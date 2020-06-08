2020-06-08T16:26:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи коронавируса обнаружены в 26 населенных пунктах Ленинградской области на 8 июня 2020 года

Больше всего от инфекции пострадал Гатчинский район
Лилия КОЗЛОВА
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Новые случаи коронавируса на 8 июня обнаружены в 26 населенных пунктах ЛенобластиНовые случаи коронавируса на 8 июня обнаружены в 26 населенных пунктах ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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За последние сутки число зараженных коронавирусом в Ленинградской области увеличилось на 50 человек. В понедельник, 8 июня 2020 года, администрация региона рассказала, что новые заболевшие были выявлены в 26 населенных пунктах. Больше всего «досталось» Гатчинскому району.

- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 50 новых случаях заболевания коронавирусом, выявленных в 26 населенных пунктах 8 районов региона, - рассказали в администрации.

Новые случаи коронавируса выявлены:

- Беседа, Большая Вруда (Волосовский район);

- Выборг, Светогорск, поселок Сосновый бор, Цвелодубово (Выборгский район);

- Гатчина, Виркино, Вырица, Коммунар, Елизаветино, Новый Учхоз, Новый Свет, Куровицы, Сяськелево, Тяглино (Гатчинский район);

- Кириши;

- Сосново, Кузнечное, Солнечное, Мичуринское (Приозерский район);

- Сланцы, Загривье (Сланцевский район);

- Тихвин, Пашозеро (Тихвинский район);

- Федоровское (Тосненский район).

С начала эпидемии коронавирус подтвердился у 3238 жителей Ленобласти. Из них 2221 выздоровели и 18 скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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