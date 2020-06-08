Пулково изменит режим работы с 11 июня 2020 года

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:43:51+03:00

Пулково изменит часы работы с 11 по 30 июня 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Аэропорт Санкт-Петербурга увеличит время обслуживания на два часа

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Санкт-Петербургский аэропорт Пулково с 11 июня изменит режим работы. С начала эпидемии коронавируса из-за уменьшения количества полетов рабочие часы воздушной гавани были сокращены – отменены ночные рейсы. Пулково продолжит функционировать в ограниченном режиме, однако прибавит два часа к рабочему времени.

- Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» продлевает сокращенный режим работы аэропорта до 30 июня 2020 года в связи с ситуацией COVID-19, - заявили в аэровокзале.

Так, до 10 июня аэропорт еще будет работать с 08:00 до 00:00. А уже с 11 по 30 июня 2020 года Пулково будет обслуживать рейсы с 06:00 до 00:00 часов. Вход в пассажирский терминал Пулково открыт с 04:00. В вечерние часы терминал аэропорта закрывается на вход в 01:00.

В условиях пандемии COVID-19 авиаперевозчики массово сокращают количество рейсов в своих маршрутных программах. Переход Пулково на временный сокращенный режим работы позволяет оптимизировать ресурсы аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU