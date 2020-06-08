2020-06-08T17:01:13+03:00
Происшествия

На строительстве метро «Горный институт» погиб рабочий

Он выпал из опрокинувшейся люльки
Петр КИБЕР
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На стройке станции "Горный институт" погиб человек.На стройке станции "Горный институт" погиб человек.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Рабочий-метростроевец погиб на строящейся станции «Горный институт». Об этом стало известно 8 июня, после сообщения петербургского управления Следственного комитета, которое начало проверку по факту трагедии.

- Из материалов уголовного дела следует, что 8 июня 2020 года во время производства работ на строящейся станции метрополитена «Горный институт» были нарушены правила безопасности, в результате чего произошло опрокидывание строительной люльки, - сообщает пресс-служба Следкома.

Из подъемного механизма выпали двое строителей. Один рабочий погиб на месте, а второго, с многочисленными травмами, увезли на скорой.

Сейчас работы на станции приостановлены, на месте трагедии работают следователи. Уголовное дело заведено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что «Горный институт» должен открыться для пассажиров в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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