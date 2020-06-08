МЧС предупреждает о ливнях и грозах во вторник

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:14:07+03:00

С ними на Санкт-Петербург и Ленобласть обрушится и сильный ветер

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Сильная непогода может прийти вместе с жарой в Санкт-Петербург и Ленинградскую область во вторник. О грозах, ливнях и сопровождающем их сильном ветре, предупреждают городское и областное управления МЧС.

- 9 июня в Санкт-Петербурге ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах - гроза, ветер порывами до 15 метров в секунду, - сообщают петербургские спасатели.

Их коллеги из Ленинградской области пугают непогодой и жарой сразу на три дня:

- 9-11 июня в отдельных районах Ленинградской области ожидаются ливни, грозы. При грозах порывы ветра до 15 м/с. Воздух прогреется до +30 градусов, - предупреждает областное управление экстренного ведомства.

При грозе специалисты советуют закрыть все окна и двери, не пользоваться телефонами, в том числе мобильными, не разжигать костры печи и камины, а самое главное – не выходить на улицу.

Из-за капризов природы может быть также затруднено движение на дорогах. Водителей призывают к внимательности, а также советуют не превышать скорость, держать дистанцию и интервал.

ИСТОЧНИК KP.RU