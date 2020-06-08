Гидравлические испытания пройдут в Кудрово и Невском районе Санкт-Петербурга 9 июня 2020 года

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:29:59+03:00

В Невском районе Петербурге и Кудрово 9 июня пройдут гидравлические испытания Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во время проверки температура воды в трубах не более 40 градусов

Изменить размер текста: A A

Санкт-Петербург и Ленинградская область готовятся к новому отопительному сезону. Для этого проводятся проверки, чтобы вовремя обнаружить поломку и исправить ее до начала холодов. Так, во вторник, 9 июня 2020 года, гидравлические испытания пройдут в Невском районе Северной столицы и городе Кудрово, входящего в состав области.

- В зону испытаний Невского района входят тепловые сети, проходящие по улицам: Народная, Новоселов, Крыленко, Тельмана, Челиева, Дыбенко, Подвойского, Коллонтай, Русановская, проспекты Большевиков, Дальневосточный, Искровский, Российский, Товарищеский, Октябрьская набережная, - рассказали в «Теплосети».

В зону испытаний города Кудрово входят тепловые сети, проходящие по улицам: Центральная, Венская, Австрийская, Английская, Столичная, Альпийская, Пражская, проспекты Строителей и Европейский, переулок Итальянский.

Испытания нужны для того, чтобы определить слабые места в теплосетях и спланировать программу капитального ремонта труб.

ИСТОЧНИК KP.RU