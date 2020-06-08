Гидравлические испытания пройдут в Кудрово и Невском районе Санкт-Петербурга 9 июня 2020 года
Санкт-Петербург и Ленинградская область готовятся к новому отопительному сезону. Для этого проводятся проверки, чтобы вовремя обнаружить поломку и исправить ее до начала холодов. Так, во вторник, 9 июня 2020 года, гидравлические испытания пройдут в Невском районе Северной столицы и городе Кудрово, входящего в состав области.
- В зону испытаний Невского района входят тепловые сети, проходящие по улицам: Народная, Новоселов, Крыленко, Тельмана, Челиева, Дыбенко, Подвойского, Коллонтай, Русановская, проспекты Большевиков, Дальневосточный, Искровский, Российский, Товарищеский, Октябрьская набережная, - рассказали в «Теплосети».
В зону испытаний города Кудрово входят тепловые сети, проходящие по улицам: Центральная, Венская, Австрийская, Английская, Столичная, Альпийская, Пражская, проспекты Строителей и Европейский, переулок Итальянский.
Испытания нужны для того, чтобы определить слабые места в теплосетях и спланировать программу капитального ремонта труб.
ИСТОЧНИК KP.RU