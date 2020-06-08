Асфальт провалился на проезжей части в центре Санкт-Петербурга

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:47:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Санкт-Петербург начал уходить под землю. Не глобально, но частично. Днем в понедельник, 8 июня 2020 года, на пересечении улиц 2-й Советской и Дегтярной на проезжей части провалился асфальт. Сразу в паре местах образовались дыры. О ЧП очевидцы рассказали в социальной сети.

- На пересечении 2-й Советской, дом 16 и Дегтярной улицы произошел провал грунта и асфальта. Не огорожен, - предупредил свидетель автомобилистов.

Один из провалов не огороженФото: СОЦСЕТИ

Однако одна из дыр, та что побольше и поглубже, оказалась все же огорожена. Рядом с ней лежал предупреждающий знак, который упал либо от ветра, либо от мимо проезжающего автомобиля.

На данный момент не поступало сообщений о ДТП или других ЧП в этом месте. Значит автомобилисты все же успевают увидеть и среагировать на опасность. Местные жители жалуются в соцсети, что это уже не первый раз обваливается асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU