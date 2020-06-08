Коронавирус в Ленинградской области по районам, последние новости на 8 июня 2020 года: Сразу 13 заболевших в Тихвинском районе

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:36:47+03:00

«Комсомолка» подсчитала, как распространился коронавирус в Ленинградской области по районам и собрала последние новости на 8 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

В Ленобласти к статистике прибавилось еще 50 новых заболевших с COVID-19. Новые случаи зарегистрировали сразу в 26 населенных пунктах. На карте распространения коронавируса в Ленинградской области по районам на 8 июня 2020 года видно, что большой прирост дали Гатчинский и Тихвинский районы. В первом - сразу 18 «положительных» за сутки, во втором - 13.

Лидером по заболеваемости в регионе по-прежнему остается Гатчинский район. Там за все время заболели 1016 человек, из них 492 уже выздоровели. А вот в Тихвинском число заболевших возросло до 85. При этом выписались за все время уже 63 пациента.

Мы узнали, как распространился коронавирус в Ленинградской области по районам.Фото: Павел РОМАНОВ

В восьми же районах за сутки обошлось без новых заболевших, говорят данные регионального управления Роспотребнадзора. Это Волховский, Всеволожский, Кингисеппский, Кировский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Лужский и Подпорожский. Всего с начала эпидемии коронавирус был выявлен у 3238 жителей Ленобласти, поправились - 2254 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU