2020-06-08T18:34:19+03:00
Общество

Бары откроются к началу июля 2020 года в Санкт-Петербурге

Об этом «КП-Петербург» рассказал депутат Законодательного собрания
Лилия КОЗЛОВА
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Бары могут открыться к июлю 2020 года в ПетербургеБары могут открыться к июлю 2020 года в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге постепенно возвращается привычная жизнь после затяжного карантина из-за коронавируса. Так, бары города могут открыть уже к началу июля. Об этом в понедельник, 8 июня 2020 года, рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда – Петербург» депутат Законодательного собрания Денис Четырбок.

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- В Москве открытие баров планируется между 16 и 23 июня. А так как Петербург совсем немного отстает по ситуации от столицы, то мы предполагаем, что у нас они заработают к началу июля, - пояснил Денис Четырбок.

Снятие ограничительных мер из-за коронавируса в Петербурге будет происходить поэтапно. С начала июня горожанам разрешили ходить по улице без масок и перчаток. Также можно гулять людям старше 65 лет.

В понедельник, 8 июня, в городе возобновили работу непродовольственные магазины, площадью не более 400 метров. Когда будут открыты парки и рестораны, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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