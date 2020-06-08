2020-06-08T18:57:17+03:00
Недвижимость

По программе «Господдержка 2020» Сбербанк на Северо-Западе выдал более 2700 ипотечных кредитов

Если посчитать, то получится, что на столицу СЗФО приходится 67% от общего портфеля таких кредитов
Степан СТЕПАНОВ
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С 21 апреля 2020 года Северо-Западный банк Сбербанка принял почти 7,5 тысяч заявок от клиентов на ипотеку с государственной поддержкой.С 21 апреля 2020 года Северо-Западный банк Сбербанка принял почти 7,5 тысяч заявок от клиентов на ипотеку с государственной поддержкой.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В конце апреля правительство России запустило программу льготной ипотеки на приобретение квартир в новостройках, в рамках которой можно оформить кредит до 8 млн рублей на жилье в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На Северо-Западе предложение «Господдержка 2020» вызвало огромный спрос: за это время Сбербанк успел выдать 2715 кредитов на общую сумму 7,2 млрд рублей. Из них более 1500 кредитов – в Санкт-Петербурге на 4,8 млрд рублей.

- Новая программа оживила спрос на ипотеку, что, как следствие, стимулирует и застройщиков, - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо. - Все это положительно влияет на рынок недвижимости в целом. Со своей стороны, мы стараемся сделать покупку жилья еще более доступной и комфортной. Так, до 30 июня 2020 года при использовании сервиса электронной регистрации права собственности покупатель недвижимости может получить в Сбербанке ставку по кредиту на 0,3 п.п. ниже.

Всего с 21 апреля 2020 года Северо-Западный банк Сбербанка принял почти 7,5 тысяч заявок от клиентов на ипотеку с государственной поддержкой. Более половины от этого количества – 4032 заявки – от жителей Петербурга. Напомним, первоначальный взнос по кредиту – от 20% стоимости недвижимости, срок кредитования – до 20 лет. Оформить ипотеку по льготной ставке можно онлайн до 1 ноября 2020 года. Подробности на сайте Сбербанка и на портале.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 67% от общего портфеля таких кредитов приходится на Санкт-Петербург

- 7,2% – на Архангельскую область и Ненецкий автономный округ

- по 4,2% – на Ленинградскую и Калининградскую области

- 4,1% – на Вологодскую область

- 3,7% – на Мурманскую область

- 3,6% – на Республику Карелия

- 3,4% – на Республику Коми

- по 1,3% – на Новгородскую и Псковскую области.

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