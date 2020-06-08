Мужчина погиб в пожаре в жилом доме на Большой Пороховской
В Санкт-Петербурге днем в понедельник, 8 июня 2020 года, произошел смертельный пожар. Возгорание произошло около четырех часов дня в жилой девятиэтажке на Большой Пороховской улице в Красногвардейском районе. К тому моменту, когда спасатели прибыли на место, в квартире они нашли труп мужчины.
- В 16:15 часов поступило сообщение о пожаре в доме 41 по Большой Пороховской улице. Здание девятиэтажное, 2-й степени огнестойкости, - рассказали в МЧС Петербурга.
Спасатели увидели пламя на втором этаже в однокомнатной квартире и бросились внутрь. Там полностью горела кухня площадью в шесть «квадратов». На полу кухни спасатели нашли мертвого мужчину. Причина его смерти еще устанавливается.
Также пожарные спасли женщину, которая находилась в квартире этажом выше.
На данный момент пожар уже потушен. Специалисты проводят место ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU