2020-06-08T19:13:18+03:00
Происшествия

Главврач Елизаветинской больницы рассказал о мужчине, порезавшем пациенток реанимации

В медучреждение мужчина попал с кровотечением и хроническим алкоголизмом
Лилия КОЗЛОВА
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Главврач Елизаветинской больницы рассказал о буйном пациентеГлавврач Елизаветинской больницы рассказал о буйном пациентеФото: Артем КИЛЬКИН
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Главный врач Елизаветинской больницы Сергей Петров рассказал подробности о мужчине, который порезал ножом двух пациенток в реанимации. ЧП произошло в ночь на воскресенье, 7 июня 2020 года. Пациент схватил медицинский колющий инструмент – троакар – и порезал женщин 59 и 61 года.

- Пациент страдает хроническим алкоголизмом, такой сильно пьющий человек, с циррозом печени, с кровотечением из варикозных вен. Сестра и два доктора прибежали, втроем они справились, потому что мужчина под два метра ростом, - рассказал главврач газете «Петербургский дневник».

Мужчине ввели седативный препарат, а после показали психиатру. Сейчас он продолжает лечение в реанимации.

Отмечается, что одна из пострадавших пациенток находится в диабетической коме, другая в реанимации с гнойно-воспалительным заболеванием шеи. Раны не повредили внутренние органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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