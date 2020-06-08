Петербуржца, зарезавшего 17-летнего юношу в подъезде, отправили в изолятор

8 Июнь 2020 2020-06-08T19:20:56+03:00

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Приморский районный суд отправил в следственный изолятор 49-летнего петербуржца, который хладнокровно избил, а затем зарезал 17-летнего юношу в подъезде дома в Лыжном переулке. Напомним, между ними возник конфликт, который закончился трагедией. Парень скончался на глазах своих шокированных друзей, как сообщают очевидцы из сообщества «Соседи СПЧ Приморский район» во «Вконтакте».

Парень умер прямо на глазах друзей. Фото: vk.com/sosedi_kvartala

Следователи считают, что мужчина хотел умышленно убить юношу.

- В период времени с 02:40 по 02:50, находясь в парадной дома №7 по Лыжному переулку, обвиняемый нанес несовершеннолетнему не менее 7 ударов руками и ногами в голову и тело, а затем не менее 2 ударов ножом в область левого бедра. Все произошло из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Мужчина просил домашний арест, но суд избрал ему меру пресечение в виде заключения под стражу. В СИЗО он просидит минимум до 6 августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU