2020-06-08T19:37:48+03:00
Общество

Смольный разрабатывает план снятия ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге

Перечень поэтапных шагов по возвращению к нормальной жизни озвучат в ближайшие дни
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Власти Санкт-Петербурга анонсировали разработку плана по снятию ограничений по коронавирусу.Власти Санкт-Петербурга анонсировали разработку плана по снятию ограничений по коронавирусу.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Власти Санкт-Петербурга разрабатывают долгожданный план снятия ограничений по коронавирусу. Об этом рассказал лично губернатор Александр Беглов в ходе своего традиционного радиообращения к горожанам. Безусловно, Смольный в курсе грядущих послаблений по COVID-19 в Москве и готов следом порадовать петербуржцев хорошими новостями.

- Мы уже видим в городе многие приметы возвращения к обычной жизни. Вместе с Роспотребнадзором сейчас работаем над перспективным планом по снятию ограничений. В ближайшие дни озвучим перечень поэтапных шагов по нормализации жизни, - отметил губернатор.

Напомним, с 8 июня в Санкт-Петербурге вновь заработали непродовольственные магазины, но с важными ограничениями. Журналист «Комсомолки» прошлась по некоторым торговым точкам и уже нашла нарушителей. Например, магазины белья никак не могут обойтись без «подпольных» примерочных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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