Стало известно, какие медучреждения Санкт-Петербурга и когда откроются в обычном режиме

8 Июнь 2020 2020-06-08T19:51:12+03:00

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Губернатор Александр Беглов рассказал, какие медучреждения Санкт-Петербурга наконец-то заработают в нормальном режиме. Система здравоохранения Северной столицы все еще работает под большой нагрузкой, однако выход на плато по COVID-19 не может не радовать. На текущей неделе власти обещают утвердить план поэтапного восстановления больниц, но только при обязательном соблюдении всех советов от Роспотребнадзора. Значит, открытие медучреждений для рядовых пациентов состоится совсем скоро.

- В первую очередь, к плановой работе вернутся наши стационары. Те, что были перепрофилированы для работы с коронавирусом. Далее к восстановлению работы по основному профилю поэтапно приступят клиники, которые оказывают высокотехнологичную и специализированную помощь, - сообщил губернатор.

О возможном будущем обычных поликлиник пока ничего не сообщается. В комздраве по-прежнему советуют петербуржцам перестраховаться и вызвать врача на дом в случае болезни. Добавим, что в городских медучреждениях к июню создали добротный запас по средствам индивидуальной защиты медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU