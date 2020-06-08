2020-06-08T19:51:12+03:00
Общество

Стало известно, какие медучреждения Санкт-Петербурга и когда откроются в обычном режиме

Первыми вернутся к нормальной жизни федеральные стационары, но точно не поликлиники
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Александр Беглов рассказал, какие медучреждения Санкт-Петербурга первыми заработают в нормальном режиме.Александр Беглов рассказал, какие медучреждения Санкт-Петербурга первыми заработают в нормальном режиме.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Губернатор Александр Беглов рассказал, какие медучреждения Санкт-Петербурга наконец-то заработают в нормальном режиме. Система здравоохранения Северной столицы все еще работает под большой нагрузкой, однако выход на плато по COVID-19 не может не радовать. На текущей неделе власти обещают утвердить план поэтапного восстановления больниц, но только при обязательном соблюдении всех советов от Роспотребнадзора. Значит, открытие медучреждений для рядовых пациентов состоится совсем скоро.

- В первую очередь, к плановой работе вернутся наши стационары. Те, что были перепрофилированы для работы с коронавирусом. Далее к восстановлению работы по основному профилю поэтапно приступят клиники, которые оказывают высокотехнологичную и специализированную помощь, - сообщил губернатор.

О возможном будущем обычных поликлиник пока ничего не сообщается. В комздраве по-прежнему советуют петербуржцам перестраховаться и вызвать врача на дом в случае болезни. Добавим, что в городских медучреждениях к июню создали добротный запас по средствам индивидуальной защиты медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотню новых двухсекционных автобусов поставили в Санкт-Петербург
Националисту Вячеславу Дацику дали год колонии за незаконное пересечение границы
Скандалистка из шоу «Пацанки», устроившая пьяный дебош в Пулково, отделалась штрафом
На первую домашнюю игру «Зенита» после карантина попадут лишь 6 тысяч человек
Петербуржцам рассказали о возможности проголосовать за статус русского языка в поправках к Конституции
Стало известно, какие медучреждения Санкт-Петербурга и когда откроются в обычном режиме
Главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал, как долго в городе продержится жаркая погода
Смольный разрабатывает план снятия ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге
Петербуржца, зарезавшего 17-летнего юношу в подъезде, отправили в изолятор
Главврач Елизаветинской больницы рассказал о мужчине, порезавшем пациенток реанимации
Мужчина погиб в пожаре в жилом доме на Большой Пороховской
По программе «Господдержка 2020» Сбербанк на Северо-Западе выдал более 2700 ипотечных кредитов
Коронавирус в Ленинградской области по районам, последние новости на 8 июня 2020 года: Сразу 13 заболевших в Тихвинском районе
Бары откроются к началу июля 2020 года в Санкт-Петербурге
Шарики с веселящим газом запретят продавать несовершеннолетним в Санкт-Петербурге
Асфальт провалился на проезжей части в центре Санкт-Петербурга
Гидравлические испытания пройдут в Кудрово и Невском районе Санкт-Петербурга 9 июня 2020 года
МЧС предупреждает о ливнях и грозах во вторник
Домохозяйка поймала мужа на сексуальных домогательствах к 10-летней дочери в Ленинградской области
На строительстве метро «Горный институт» погиб рабочий
Пулково изменит режим работы с 11 июня 2020 года