Петербуржцам рассказали о возможности проголосовать за статус русского языка в поправках к Конституции

8 Июнь 2020 2020-06-08T20:11:47+03:00

Александр Беглов сообщил петербуржцам о возможности проголосовать за статус русского языка в поправках к Конституции. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказал благодарность всем участникам прошедших торжеств в день рождения Александра Сергеевича Пушкина и, соответственно, в День русского языка. В своем традиционном радиообращении градоначальник сделал акцент на лингвистическом единении многонационального народа страны.

- Русский язык – основа нашей великой культуры. Он объединяет многонациональный народ России. 1 июля у горожан будет возможность проголосовать за статус русского языка в поправках к Конституции Российской Федерации, - отметил губернатор.

Напомним, возможная поправка в Конституцию устанавливает государственным языком русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов России. При этом всем народам РФ гарантируется право на сохранение своего родного языка, а также на создание условий для его изучения и развития.

ИСТОЧНИК KP.RU