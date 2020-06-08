2020-06-08T20:11:47+03:00
Общество

Петербуржцам рассказали о возможности проголосовать за статус русского языка в поправках к Конституции

Губернатор Санкт-Петербурга подчеркнул, что язык объединяет многонациональный народ России
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Александр Беглов сообщил петербуржцам о возможности проголосовать за статус русского языка в поправках к Конституции.Александр Беглов сообщил петербуржцам о возможности проголосовать за статус русского языка в поправках к Конституции.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказал благодарность всем участникам прошедших торжеств в день рождения Александра Сергеевича Пушкина и, соответственно, в День русского языка. В своем традиционном радиообращении градоначальник сделал акцент на лингвистическом единении многонационального народа страны.

- Русский язык – основа нашей великой культуры. Он объединяет многонациональный народ России. 1 июля у горожан будет возможность проголосовать за статус русского языка в поправках к Конституции Российской Федерации, - отметил губернатор.

Напомним, возможная поправка в Конституцию устанавливает государственным языком русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов России. При этом всем народам РФ гарантируется право на сохранение своего родного языка, а также на создание условий для его изучения и развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотню новых двухсекционных автобусов поставили в Санкт-Петербург
Националисту Вячеславу Дацику дали год колонии за незаконное пересечение границы
Скандалистка из шоу «Пацанки», устроившая пьяный дебош в Пулково, отделалась штрафом
На первую домашнюю игру «Зенита» после карантина попадут лишь 6 тысяч человек
Петербуржцам рассказали о возможности проголосовать за статус русского языка в поправках к Конституции
Стало известно, какие медучреждения Санкт-Петербурга и когда откроются в обычном режиме
Главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал, как долго в городе продержится жаркая погода
Смольный разрабатывает план снятия ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге
Петербуржца, зарезавшего 17-летнего юношу в подъезде, отправили в изолятор
Главврач Елизаветинской больницы рассказал о мужчине, порезавшем пациенток реанимации
Мужчина погиб в пожаре в жилом доме на Большой Пороховской
По программе «Господдержка 2020» Сбербанк на Северо-Западе выдал более 2700 ипотечных кредитов
Коронавирус в Ленинградской области по районам, последние новости на 8 июня 2020 года: Сразу 13 заболевших в Тихвинском районе
Бары откроются к началу июля 2020 года в Санкт-Петербурге
Шарики с веселящим газом запретят продавать несовершеннолетним в Санкт-Петербурге
Асфальт провалился на проезжей части в центре Санкт-Петербурга
Гидравлические испытания пройдут в Кудрово и Невском районе Санкт-Петербурга 9 июня 2020 года
МЧС предупреждает о ливнях и грозах во вторник
Домохозяйка поймала мужа на сексуальных домогательствах к 10-летней дочери в Ленинградской области
На строительстве метро «Горный институт» погиб рабочий
Пулково изменит режим работы с 11 июня 2020 года