2020-06-08T20:29:53+03:00
Спорт

На первую домашнюю игру «Зенита» после карантина попадут лишь 6 тысяч человек

Речь идет об игре с «Крыльями Советов» 26 июня
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
На игру "Зенита" с "Крыльями Советов" после коронавирусного карантина попадут 6 тысяч петербуржцев.На игру "Зенита" с "Крыльями Советов" после коронавирусного карантина попадут 6 тысяч петербуржцев.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Стало известно, что на первую домашнюю игру «Зенита» после послаблений по коронавирусу попадут только 6 тысяч человек. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов в ходе радиообращения к жителям Северной столицы.

Напомним, заполняемость стадионов пока не может превышать 10% из-за санитарных мер предосторожности. Тем не менее, «Газпром Арена» благодаря своей самой большой вместимости в 68 тысяч человек (среди клубов РПЛ – Прим. ред.) порадует «Зенит» очень добротной поддержкой.

- По договоренности с Роспотребнадзором попасть на матч смогут примерно 6 тысяч человек. Но, конечно, болеть за «Зенит» будем всем Санкт-Петербургом, - сообщил губернатор.

Добавим, что первый домашний матч сине-бело-голубых после перерыва состоится 26 июня против самарских «Крыльев Советов». Сейчас «Зенит» вовсю тренируется, но с многими ограничениями по коронавирусу. Семак, например, постоянно ходит в маске и перчатках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотню новых двухсекционных автобусов поставили в Санкт-Петербург
Националисту Вячеславу Дацику дали год колонии за незаконное пересечение границы
Скандалистка из шоу «Пацанки», устроившая пьяный дебош в Пулково, отделалась штрафом
На первую домашнюю игру «Зенита» после карантина попадут лишь 6 тысяч человек
Петербуржцам рассказали о возможности проголосовать за статус русского языка в поправках к Конституции
Стало известно, какие медучреждения Санкт-Петербурга и когда откроются в обычном режиме
Главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал, как долго в городе продержится жаркая погода
Смольный разрабатывает план снятия ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге
Петербуржца, зарезавшего 17-летнего юношу в подъезде, отправили в изолятор
Главврач Елизаветинской больницы рассказал о мужчине, порезавшем пациенток реанимации
Мужчина погиб в пожаре в жилом доме на Большой Пороховской
По программе «Господдержка 2020» Сбербанк на Северо-Западе выдал более 2700 ипотечных кредитов
Коронавирус в Ленинградской области по районам, последние новости на 8 июня 2020 года: Сразу 13 заболевших в Тихвинском районе
Бары откроются к началу июля 2020 года в Санкт-Петербурге
Шарики с веселящим газом запретят продавать несовершеннолетним в Санкт-Петербурге
Асфальт провалился на проезжей части в центре Санкт-Петербурга
Гидравлические испытания пройдут в Кудрово и Невском районе Санкт-Петербурга 9 июня 2020 года
МЧС предупреждает о ливнях и грозах во вторник
Домохозяйка поймала мужа на сексуальных домогательствах к 10-летней дочери в Ленинградской области
На строительстве метро «Горный институт» погиб рабочий
Пулково изменит режим работы с 11 июня 2020 года