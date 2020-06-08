На первую домашнюю игру «Зенита» после карантина попадут лишь 6 тысяч человек

8 Июнь 2020 2020-06-08T20:29:53+03:00

На игру "Зенита" с "Крыльями Советов" после коронавирусного карантина попадут 6 тысяч петербуржцев. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Стало известно, что на первую домашнюю игру «Зенита» после послаблений по коронавирусу попадут только 6 тысяч человек. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов в ходе радиообращения к жителям Северной столицы.

Напомним, заполняемость стадионов пока не может превышать 10% из-за санитарных мер предосторожности. Тем не менее, «Газпром Арена» благодаря своей самой большой вместимости в 68 тысяч человек (среди клубов РПЛ – Прим. ред.) порадует «Зенит» очень добротной поддержкой.

- По договоренности с Роспотребнадзором попасть на матч смогут примерно 6 тысяч человек. Но, конечно, болеть за «Зенит» будем всем Санкт-Петербургом, - сообщил губернатор.

Добавим, что первый домашний матч сине-бело-голубых после перерыва состоится 26 июня против самарских «Крыльев Советов». Сейчас «Зенит» вовсю тренируется, но с многими ограничениями по коронавирусу. Семак, например, постоянно ходит в маске и перчатках.

ИСТОЧНИК KP.RU