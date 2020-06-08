Националисту Вячеславу Дацику дали год колонии за незаконное пересечение границы

8 Июнь 2020 2020-06-08T21:22:18+03:00

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Скандально известного петербургского бойца Вячеслава Дацика осудили на 1 год колонии. Напомним, националист организовал себе уголовное дело из-за желания помочь приятелю переплыть в Эстонию из Ленобласти по Нарве. Пограничники смотрели в оба и быстро поймали хитрых товарищей, прятавшихся в лесополосе.

- Каждому из виновных в преступлении назначено лишение свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - передает пресс-служба судов Ленобласти.

Виктория, супруга Дацика, ожидала, что мужа отпустят тут же, но немного прогадала. На странице мужа во «Вконтакте» она не скрывала радости от новостей и готовила любимому подарки.

- У нас для вас офигенные новости! Славе дали 1 год. Полгода он уже отсидел. Сейчас еще 2 месяца и он будет дома! В августе ждем, сейчас купим ему вкусняшек, - сообщила Виктория.

ИСТОЧНИК KP.RU