2020-06-08T21:38:33+03:00
Общество

Сотню новых двухсекционных автобусов поставили в Санкт-Петербург

Очередные «гармошки» лазурного цвета постепенно появятся на улицах Северной столицы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Санкт-Петербург получил сто новых двухсекционных автобусов.Санкт-Петербург получил сто новых двухсекционных автобусов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербург прибыли новые двухсекционные автобусы. Лазурных «гармошек» теперь ровно одна сотня. Некоторые из этих автобусов уже курсируют по городу с апреля 2020 года. Остальная техника сейчас проходит документальное оформление и готовится к постепенному выводу на улицы.

Новенькие «гармошки» получат маршруты из разных районов Северной столицы: №7, №24, №74, №93, №127 и другие.

- Автобусы МАЗ-216 произведены в Минске. Они располагают 100% низким уровнем пола, экологическим классом двигателя ЕВРО-5 и приспособлены для маломобильных граждан. Салон рассчитан на перевозку 164 пассажиров и оборудован зарядными устройствами для телефонов и валидаторами для банковских карт, - напоминают преимущества автобуса в пресс-службе «Пассажиравтотранса».

Добавим, что в лазурный цвет будет окрашен и другой общественный транспорт, который прибудет в Санкт-Петербург до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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