Водитель «Киа» снес мотоциклиста, решив развернуться на дороге в Колпино

8 Июнь 2020 2020-06-08T22:47:49+03:00

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В Колпино водитель «Киа Рио» решил развернуться на дороге, но в итоге сбил 33-летнего мотоциклиста на «БМВ». Все произошло около 17:30 на улице Финляндской возле дома №19. За рулем легковушки находился 23-летний парень. Его здоровье в полном порядке, а вот владельцу стильного, но теперь искореженного мотоцикла срочно понадобилась госпитализация.

Мотоцикл влетел в водительскую дверь легковушки. Фото: vk.com/spb_today

- 23-летний водитель «Киа Рио», выполняя разворот, совершил столкновение с 33-летним мужчиной, управлявшим мотоциклом «БМВ». В результате ДТП у мотоциклиста диагностировали тяжелые травмы. Врачи скорой помощи его оперативно госпитализировали, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Судя по фотографиям с места аварии, мотоциклист влетел в водительскую дверь автомобиля. Виновника аварии установят только после тщательной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU