2020-06-08T23:17:24+03:00
Дом. Семья

Нерпенок Ксюша вымахала из крохи в толстушку и вернулась в Финский залив

Очередных нерп, спасенных от голодной смерти, отпустили на волю в Санкт-Петербурге
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Нерпу Ксюшу отпустили на волю. Фото: vk.com/sealrescueНерпу Ксюшу отпустили на волю. Фото: vk.com/sealrescue
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Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы устроили «выпускной» для очередных питомцев, спасенных от голодной смерти из-за аномально теплой зимы. В этот раз в родную стихию вернулись малышки Ксения и Тархова.

За Ксюшей петербуржцы следили особенно пристально, поскольку малышка попала в руки к специалистам будучи крохотным бельком с пуповиной. Теперь она уже милая толстушка, которая успела полюбить своих спасителей. Поэтому сотрудники Фонда переживали, не вернется ли Ксюша обратно на берег, как раньше делал легендарный Крошик.

- На выпуске Тархова ушла в море сразу, а Ксюша зашла в воду, поплавала. Потом вернулась на пляж к людям, поползала по пляжу, потом приползла обратно, прощаясь, и уже только после этого уплыла окончательно, - рассказывают зоозащитники.

Добавим, что обе малышки здоровы и сильно вымахали за пару месяцев, проведенных в Центре реабилитации.

Нерпа Ксюша, вымахавшая из крохи в толстушку, уходит в Финский залив.Видео: vk.com/sealrescue

ИСТОЧНИК KP.RU

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