Нерпенок Ксюша вымахала из крохи в толстушку и вернулась в Финский залив
Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы устроили «выпускной» для очередных питомцев, спасенных от голодной смерти из-за аномально теплой зимы. В этот раз в родную стихию вернулись малышки Ксения и Тархова.
За Ксюшей петербуржцы следили особенно пристально, поскольку малышка попала в руки к специалистам будучи крохотным бельком с пуповиной. Теперь она уже милая толстушка, которая успела полюбить своих спасителей. Поэтому сотрудники Фонда переживали, не вернется ли Ксюша обратно на берег, как раньше делал легендарный Крошик.
- На выпуске Тархова ушла в море сразу, а Ксюша зашла в воду, поплавала. Потом вернулась на пляж к людям, поползала по пляжу, потом приползла обратно, прощаясь, и уже только после этого уплыла окончательно, - рассказывают зоозащитники.
Добавим, что обе малышки здоровы и сильно вымахали за пару месяцев, проведенных в Центре реабилитации.
Нерпа Ксюша, вымахавшая из крохи в толстушку, уходит в Финский залив.Видео: vk.com/sealrescue
ИСТОЧНИК KP.RU