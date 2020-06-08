Нерпенок Ксюша вымахала из крохи в толстушку и вернулась в Финский залив

8 Июнь 2020 2020-06-08T23:17:24+03:00

Очередных нерп, спасенных от голодной смерти, отпустили на волю в Санкт-Петербурге

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Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы устроили «выпускной» для очередных питомцев, спасенных от голодной смерти из-за аномально теплой зимы. В этот раз в родную стихию вернулись малышки Ксения и Тархова.

За Ксюшей петербуржцы следили особенно пристально, поскольку малышка попала в руки к специалистам будучи крохотным бельком с пуповиной. Теперь она уже милая толстушка, которая успела полюбить своих спасителей. Поэтому сотрудники Фонда переживали, не вернется ли Ксюша обратно на берег, как раньше делал легендарный Крошик.

- На выпуске Тархова ушла в море сразу, а Ксюша зашла в воду, поплавала. Потом вернулась на пляж к людям, поползала по пляжу, потом приползла обратно, прощаясь, и уже только после этого уплыла окончательно, - рассказывают зоозащитники.

Добавим, что обе малышки здоровы и сильно вымахали за пару месяцев, проведенных в Центре реабилитации.

Нерпа Ксюша, вымахавшая из крохи в толстушку, уходит в Финский залив.Видео: vk.com/sealrescue

ИСТОЧНИК KP.RU