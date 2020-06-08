Иномарка пробила дверь продуктового магазина на улице Крыленко

8 Июнь 2020 2020-06-08T23:49:13+03:00

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На улице Крыленко у дома №1 Volkswagen Polo влетел в продуктовый магазин. Фотографии с места происшествия появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Судя по снимкам, иномарка пробила одну из дверей одноэтажного здания. Все произошло возле парковки у продуктового. ДТП тут же собрало кучу зевак, позабывших про социальную дистанцию. По словам свидетелей происшествия, за рулем иномарки находилась женщина.

У сотрудников магазина прибавилось работы. Фото: vk.com/spb_today

Петербуржцы тут же начали шутить в комментариях на тему того, что автоледи решила пройти к кассе без очереди или старалась успеть на громкую распродажу. Однако их попыталась утихомирить женщина, ставшая очевидцем аварии.

- Все высказались? Женщине стало плохо за рулем. Она свернула на свободное место, но не заметила полусферу и села на нее днищем. Пыталась слезть газом в пол и слезла... - ответила юмористам заступница водителя.

Обо всем стало известно из соцсетей. Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU