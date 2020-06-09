Дорожникам, ремонтировавшим асфальт на Приморском проспекте, грозит крупный штраф

9 Июнь 2020 2020-06-09T00:14:32+03:00

Подрядчик не уведомил ГАТИ о проведении работ, что привело к ухудшению дорожно-транспортной ситуации

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Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выявила недобросовестных дорожников, ремонтировавших асфальт на Приморском проспекте. Дело в том, что подрядчик не уведомил о своем намерении подлатать проезжую часть, что привело к значительному ухудшению дорожно-транспортной ситуации и жалобам от жителей района, встававших в огромную пробку.

- За проведение работ без уведомления Инспекции, а также за отсутствие ограждения зоны производства работ в отношении ОАО «Коломяжское» возбуждены дела об административных правонарушениях. Организации грозит штраф в размере от 550 тысяч рублей до 1,3 миллиона рублей, - передают «Невские новости».

Крупный штраф грозит и заказчику ремонта, «Водоканалу», из-за факта производства работ после истечения срока действия ордера от ГАТИ. Организация может раскошелиться на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU