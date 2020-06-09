Медведь поселился у гаражей в Сясьстрое в поисках еды
Молодой медведь вышел к людям в городе Сясьстрой, что находится в Волховском районе Ленобласти. Удивленные и напуганные очевидцы рассказывают, что косолапый ищет себе пропитание. Фотографии и видео с новым обитателем города появились в сообществе «Говорит Сясьстрой» во «Вконтакте».
Пока что медведь прогуливается у гаражного кооператива и возле стихийных свалок, пытаясь отведать что-нибудь лакомое. Людей он уже встречал, но пока не огрызается, а мирно с ними соседствует.
Некоторые горожане теперь боятся идти до своих гаражей. Фото: vk.com/syasstroj
- У него возле эстакады гнездо... Дерет кору потихонечку, да молодняк гнет. Безобидный, как ручной, на самовыгуле, - делится впечатлением от встречи с мишкой один из местных жителей.
Кто-то из горожан предложил подкармливать дружелюбного зверя рыбкой, но в ходе дискуссии все сошлись на том, что лучше этого не делать, ведь дальше он может обнаглеть и много чего потребовать от людей.
Молодой медведь обжился у гаражей в городе Сясьстрой из Ленобласти.Видео: vk.com/syasstroj
ИСТОЧНИК KP.RU