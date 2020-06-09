Медведь поселился у гаражей в Сясьстрое в поисках еды

9 Июнь 2020 2020-06-09T01:21:11+03:00

В Сясьстрое заметили дикого, но дружелюбного медведя, вышедшего к людям. Фото: vk.com/syasstroj

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Молодой медведь вышел к людям в городе Сясьстрой, что находится в Волховском районе Ленобласти. Удивленные и напуганные очевидцы рассказывают, что косолапый ищет себе пропитание. Фотографии и видео с новым обитателем города появились в сообществе «Говорит Сясьстрой» во «Вконтакте».

Пока что медведь прогуливается у гаражного кооператива и возле стихийных свалок, пытаясь отведать что-нибудь лакомое. Людей он уже встречал, но пока не огрызается, а мирно с ними соседствует.

Некоторые горожане теперь боятся идти до своих гаражей. Фото: vk.com/syasstroj

- У него возле эстакады гнездо... Дерет кору потихонечку, да молодняк гнет. Безобидный, как ручной, на самовыгуле, - делится впечатлением от встречи с мишкой один из местных жителей.

Кто-то из горожан предложил подкармливать дружелюбного зверя рыбкой, но в ходе дискуссии все сошлись на том, что лучше этого не делать, ведь дальше он может обнаглеть и много чего потребовать от людей.

Молодой медведь обжился у гаражей в городе Сясьстрой из Ленобласти.Видео: vk.com/syasstroj

ИСТОЧНИК KP.RU