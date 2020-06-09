Пьяная петербурженка практиковала карате на пяти автомобилях с улицы Стасовой
Петербурженку, которая решила практиковать приемы из карата на припаркованных машинах, задержали на улице Стасовой. Один из местных жителей проснулся от подозрительного шума и заметил дебоширку, пинавшую машины. Недолго думая, очевидец «боя с тенью» вызвал на место наряд вневедомственной охраны, который оперативно задержал девушку.
Сумма ущерба все еще устанавливается. Фото: пресс-служба ФГКУ "УВО ВНГ РФ по СПб и ЛО"
- Нетрезвая гражданка ударами ног помяла двери у автомобилей «Kиа Сид» и ВАЗ-21703, разбила стекла дверей у машин «Рено Логан» и ВАЗ-2115, а также оторвала номерной знак у соседнего «Мерседеса», - рассказали в пресс-службе УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Причины такого поведения хулиганки сейчас устанавливаются. Ее передали сотрудникам полиции. На место выезжала следственно-оперативная группа. Сумма ущерба все еще подсчитывается не без помощи раздосадованных владельцев автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU