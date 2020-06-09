Пьяная петербурженка практиковала карате на пяти автомобилях с улицы Стасовой

9 Июнь 2020 2020-06-09T01:49:19+03:00

В Санкт-Петербурге задержали пьяную каратистку, повредившую пять автомобилей. Фото: пресс-служба ФГКУ "УВО ВНГ РФ по СПб и ЛО"

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Петербурженку, которая решила практиковать приемы из карата на припаркованных машинах, задержали на улице Стасовой. Один из местных жителей проснулся от подозрительного шума и заметил дебоширку, пинавшую машины. Недолго думая, очевидец «боя с тенью» вызвал на место наряд вневедомственной охраны, который оперативно задержал девушку.

Сумма ущерба все еще устанавливается. Фото: пресс-служба ФГКУ "УВО ВНГ РФ по СПб и ЛО"

- Нетрезвая гражданка ударами ног помяла двери у автомобилей «Kиа Сид» и ВАЗ-21703, разбила стекла дверей у машин «Рено Логан» и ВАЗ-2115, а также оторвала номерной знак у соседнего «Мерседеса», - рассказали в пресс-службе УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Причины такого поведения хулиганки сейчас устанавливаются. Ее передали сотрудникам полиции. На место выезжала следственно-оперативная группа. Сумма ущерба все еще подсчитывается не без помощи раздосадованных владельцев автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU