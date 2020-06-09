Температура в Санкт-Петербурге превысила 30 градусов
Едва начавшееся лето моментально стало в Санкт-Петербурге критически жарким. В понедельник, 8 июня, синоптики обещали горожанам до +29 градусов, но и эта, очень высокая планка не устояла. К вечеру метеорологи зафиксировали рекордную жару выше 30 градусов.
- В «жаркой» битве российских столиц Питер сегодня опередил Москву! Максимальная температура воздуха в городе на Неве составила +30,3! – пишет на своей страничке в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.
В столице прошедший понедельник также стал самым теплым днем с начала года - температура воздуха достигла +29,4°!
Что касается Петербурга, то последний раз такую температуру жители города могли ощущать около года назад – 27 июля 2019-го. Тогда, правда, было чуть полегче, ведь все парки, скверы и леса были открыты для посещения, а вода в Финском заливе уже нагрелась для купания.
Сейчас такой возможности у петербуржцев нет.
ИСТОЧНИК KP.RU