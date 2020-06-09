Температура в Санкт-Петербурге превысила 30 градусов

9 Июнь 2020 2020-06-09T07:49:32+03:00

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Едва начавшееся лето моментально стало в Санкт-Петербурге критически жарким. В понедельник, 8 июня, синоптики обещали горожанам до +29 градусов, но и эта, очень высокая планка не устояла. К вечеру метеорологи зафиксировали рекордную жару выше 30 градусов.

- В «жаркой» битве российских столиц Питер сегодня опередил Москву! Максимальная температура воздуха в городе на Неве составила +30,3! – пишет на своей страничке в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

В столице прошедший понедельник также стал самым теплым днем с начала года - температура воздуха достигла +29,4°!

Что касается Петербурга, то последний раз такую температуру жители города могли ощущать около года назад – 27 июля 2019-го. Тогда, правда, было чуть полегче, ведь все парки, скверы и леса были открыты для посещения, а вода в Финском заливе уже нагрелась для купания.

Сейчас такой возможности у петербуржцев нет.

ИСТОЧНИК KP.RU