2020-06-09T08:08:31+03:00
Происшествия

В Ленобласти собака без намордника вцепилась в горло 7-летнему мальчику

Хозяин, который не удержал своего пса на поводке, задержан полицией
Петр КИБЕР
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В Ленобласти собака набросилась на 7-летнего мальчика.В Ленобласти собака набросилась на 7-летнего мальчика.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Полицейские Тосненского района Ленинградской области задержали хозяина собаки, которая накануне вечером вцепилась в горло 7-летнему мальчику. Ребенок, гулявший с мамой, получил серьезные ранения и в тяжелом состоянии был срочно госпитализирован. А владелец пса сбежал с места происшествия.

- 8 июня 2020 года около девяти часов вечера у одного из дачных домов по улице Калинина в городе Любань Тосненского района собака породы «акита-ину», которую выгуливал без намордника 52-летний мужчина, сорвалась с поводка и набросилась на 7-летнего мальчика, укусив его за шею, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

И пока врачи боролись за жизнь ребенка, стражи порядка искали трусливого хозяина собаки. Он нашелся через несколько минут и был доставлен в отделение. Владельцем животного оказался слесарь-ремонтник по профессии.

Сейчас он задержан, ему избирается мера пресечения. По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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