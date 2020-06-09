9 июня Санкт-Петербург отметит день рождение Петра Первого

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:31:13+03:00

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9 июня Санкт-Петербург отметит день рождения человека, без которого сам город не существовал бы. 348 лет назад в семье царя Алексея Михайловича Романова и княгини Натальи Нарышкиной на свет появился сын Петр, которому суждено было не только выстроить столицу на берегах Невы, но и изменить всю страну. Правда, в 2020 году особых торжеств не будет, большая часть мероприятий пройдет онлайн.

- Ко дню рождения Петра Великого до 9 июня на портале «Культура Петербурга» spbcult.ru будут опубликованы специальные информационные материалы: статья доктора исторических наук, главного научного сотрудника Санкт-Петербургского института истории РАН Евгения Анисимова «Петр I и Санкт-Петербург», рассказ о памятниках императору, подготовленный Институтом Петра Великого, а также новое издание материалов Петровского конгресса «Петр I в мировой культуре», - сообщает пресс-служба Смольного.

Причиной отказа от торжеств стала пандемия коронавируса. Впрочем, и дата у Петра Алексеевича не круглая, поэтому, как и прошедший чуть раньше день рождения Пушкина, будет отмечен скромно.

ИСТОЧНИК KP.RU