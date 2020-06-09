Грозу и до +29 обещают синоптики во вторник, 9 июня, в Санкт-Петербурге

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:48:48+03:00

Во вторник в Петербурге обещают до +29 градусов. Фото: Артем КИЛЬКИН

С утра в городе солнечно и уже +20

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Второй подряд день очень жаркой погоды ждет жителей и немногочисленных гостей Санкт-Петербурга. Согласно прогнозам синоптиков, температура поднимется до +29 градусов, а в течение дня возможны грозы и дожди.

- Кратковременный дождь, местами – гроза. Ветер переменных направлений, слабый. При грозе порывистый. Температура воздуха +27…+29. Атмосферное давление будет меняться мало, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отметим, что накануне синоптики также обещали до +29 и грозу, однако ее в итоге так и не было – грозовой фронт прошел мимо города, а вот температура превысила ожидания и побила 30-градусную отметку.

По состоянию на 8:30 утра в Санкт-Петербурге +20,5. Ветер восточный, 1-3 метра в секунду. Давление составляет 759,9 мм ртутного столба, влажность – 68 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU